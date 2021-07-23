НОК презентовал песню и клип в поддержку Олимпийской сборной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в день открытия Олимпиады в Токио, Национальный олимпийский комитет Казахстана презентовал песню и клип в поддержку спортсменов олимпийской команды. Об этом передает МИА «Казинформ»

Участие в создании песни «Арнау» в поддержку Олимпийской команды приняли легендарная Роза Рымбаева , знаменитый композитор Ренат Гайсин, группа Ninety One, Марсель, Али Окапов, Айдана Меденова, Каракат Башанова, Дина и Мади Сыздыков . За основу для песни взят гимн Национального олимпийского комитета Казахстана, музыку для которого написал Ренат Гайсин , а текст – Мирас Кадырмурат . Припев гимна НОК используется и в посвящении олимпийцам.

Кроме них, к созданию музыки «Арнау» приложили руку Али Окаров, Батырхан Маликов, Данияр Кулымшин, Азамат Ашмакын . Текст написан Данияром Отеген, Дула Мухаметкалиев, Алексей Маклай .

Акцент в композиции сделан на главных ценностях в жизни каждого атлета - олимпийской мечте и преодолении трудностей на пути к своим целям.

Лирическая аранжировка поддерживается партиями известных музыкантов. Режиссером клипа стал талантливый казахстанец Асхат Баянов . Видеоклип, как и композиция, выдерживает эту стилистику.

Фоном служат фрагменты ярких и незабываемых выступлений отчественных спортсменов: бой боксера Василия Левита, финал «золотой» дистанции пловца Дмитрия Баландина , моменты схватки дзюдоиста Елдоса Сметова , выступление гимнаста Милада Карими , тренировки скалолаза Ришата Хайбуллина и боксера Надежды Рябец, олимпийская победа велогонщика Александра Винокурова и награждение боксера Бекзата Саттарханова.

«Спортивные достижения казахстанцев золотыми буквами вписаны в историю нашей страны. Они вдохновляют, заряжают и служат поводом для гордости тысяч и тысяч наших соотечественников. В день открытия Олимпийских игр в Токио-2020 мы хотели бы напомнить всем нашим спортсменам, которым предстоят важнейшие старты в карьере, что их страна поддерживает их, а болельщики всегда рядом», - отмечают в Национальном олимпийском комитете страны, напоминая что философией #teamKZ является слоган «Одна страна - одна команда».

Музыкальная композиция вместе с видеоклипом прославляют величие казахстанского спорта и будут использоваться не только во время Игр в Токио. Это произведение о золотом прошлом, ярком настоящем и перспективном будущем нашего спорта.