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    Ночные заморозки сохраняются на севере, востоке и в центре Казахстана

    24 Августа 2022, 03:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С северо-западным антициклоном на большей части Казахстана 24 августа сохраняется погода без осадков. Лишь на юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем ожидаются дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке и в центре – туман. Ночью на севере, в центре, востоке республики на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов.

    В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской, юго-западе Западно-Казахстанской, востоке Атырауской, юге Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем на большей части Атырауской, юго-западе Западно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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