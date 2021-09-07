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    13:02, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ночные заморозки ожидаются в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ближайшие двое суток в Северо-Казахстанскую область придут дожди и холода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», регион окажется под влиянием фронтального раздела. Прогнозируется сильный дождь с грозами.

    Ночью 8-9 сентября температура воздуха составит всего 2-7 градусов тепла, днем – от 12 до 23 градусов тепла. Ночью 9-го сентября по области возможны заморозки до двух градусов.

    Сегодня, 7-го сентября, в Петропавловске - пасмурное утро, столбик термометра показывал плюс 15 градусов. Днем ожидается до 16-18 тепла, небольшой дождь.

    По прогнозам синоптиков, в течение дня на севере и западе области возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем - 14-19 градусов тепла, на востоке области – до 24 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 7-12 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 9-14 метров в секунду.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область для mail.ru
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