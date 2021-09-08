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    21:38, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ночные заморозки ожидаются в некоторых областях страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В некоторых областях страны ожидаются ночные заморозки, грозы и дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Ночью 8 сентября на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    8 сентября на западе и севере Карагандинской области ожидается гроза. Днем на севере области град. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, севере и в центре области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В г. Жезказган: днем 8 сентября ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 18 м/с.

    Ночью 8-9 сентября на севере Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

    8 сентября на юге, западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью на северо-востоке области ожидается туман. В г. Петропавловск: ночью 8 сентября ожидается туман.

    Ночью 9 сентября на севере и северо-востоке Акмолинской области ожидаются на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    8 сентября днем на севере, в центре Акмолинской области ожидаются сильный дождь. Ночью на западе, сутки на севере, днем на востоке области гроза, град. Ветер северо-западный, западный, на западе области 15-20 м/с, днем на большей части порывы 15-20 м/с, на юго-востоке области временами 25 м/с. В г. Кокшетау: 8 сентября ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15 м/с.

    Ночью 8 сентября на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза. Ожидается ветер северный, северо-западный на северо-западе и центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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