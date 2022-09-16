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    Ночные заморозки и туманы ожидаются 16 сентября в большинстве регионов Казахстана

    16 Сентября 2022, 00:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории РК 16 сентября будет находиться под влиянием обширного, холодного антициклона. Ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге, юго-востоке, в центре страны пройдут дожди с грозами, на востоке страны – осадки в виде дождя и мокрого снега. По РК ожидается усиление ветра.

    На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на севере Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на севере Абайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидаются заморозки 1-6 градусов. Ночью на севере, востоке Улытауской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях РК.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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