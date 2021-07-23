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    Ночные гонки в Алматы завершились смертельным ДТП: водителю вынесли приговор

    23 Июля 2021, 17:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель автомобиля марки «Mercedes» признан виновным в смертельном ДТП в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    По сообщению управления дознания, факт имел место в ночь на 12 ноября 2020 года, по проспекту Рыскулова, в восточном направлении, между улицами Шарипова и Саина.

    «По словам очевидцев, две иномарки устроили гонки между собой по проспекту. Проехав улицу Шарипова, водитель автомобиля «Mercedes» E-класса потерял управление, его автомобиль закрутило на дороге, после чего он вылетел на разделительный газон, где снес около десяти секций железного ограждения, после чего вновь вылетел на дорогу. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончался пассажир, который находился на переднем сидении автомашины «Mercedes»: его не спасли даже сработавшие в салоне подушки безопасности. Деяния гражданина Шотаева квалифицированы ст.345 ч.3 и ст. 347 УК РК. Расследование завершено. Материалы уголовного дела были переданы в суд»,- информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

    Решением суда гражданин Шотаев признан виновным в совершении указанного уголовного правонарушения. Он лишен права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Вместе с тем, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Видео Судебный процесс МВД РК
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