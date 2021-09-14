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    Ночной запуск c Байконура спутников One Web покажут в прямом эфире

    14 Сентября 2021, 21:20

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ночь, 15 сентября 2021 года в 00 часов 07 минут по времени Нур-Султана, с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 новыми космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» будет транслироваться в прямом эфире. Включение прямого эфира на сайте www.roscosmos.ru начнется 14 сентября 2021 года в 23 часа по времени Нур-Султана.

    Несколько часов назад на космодроме Байконур состоялось заседание государственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 36. По результатам испытаний комиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в назначенное время, сообщает пресс-служба Роскосмоса,

    На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 288 космических аппаратов, планируется запуск сотен других. Предстоящий запуск должен довести количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 322. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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