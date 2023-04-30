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    Ночной рейд: Ералы Тугжанов проинспектировал качество ремонта дорог в Актобе

    30 Апреля 2023, 19:29

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Ночной рейд по городу Актобе совершил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов в целях контроля за качеством проводимых дорожных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

    В текущем году в Актобе планируется реализовать 30 проектов по ремонту и строительству дорог и улиц протяженностью 48 км. 17 из них – новые, 13 – переходящие с 2022 года.

    Так, будет продолжен ремонт дорог по проспекту А. Молдагуловой, улицам Есет батыра и Сатпаева, реконструкция дороги по улице Тәуелсіздік и др. Планируется завершить дорогу от моста на Кирпичном заводе (на Акжар-2) до трассы Актобе — Орск.

    По поручению главы региона подрядные организации работают в круглосуточном режиме с привлечением необходимого количества спецтехники и дорожных рабочих.

    Ералы Тугжанов проинспектировал ход работ по асфальтированию улиц Сатпаева, Жастар, пр-та А. Молдагуловой, кольцевой в сторону пос. Кобда Кобдинского района, провёл выездное совещание с подрядчиками, закреплёнными на данных участках.

    Аким области предупредил их о персональной ответственности в случае несвоевременной сдачи объектов.

    «Я напоминаю, что дорожные работы должны проводиться в соответствии со стандартами, используйте только качественные строительные материалы. Данный вопрос на моем личном контроле», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Акимат Строительство Дороги
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