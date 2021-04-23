Ночной клуб работал во время карантина в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Ночной клуб работал во время карантина в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среди населения полицейскими совместно с мобильной группой на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением карантинного режима на объектах предпринимательства.

В ходе очередного мониторинга выявлен ночной клуб в Абайском районе, работавший в карантин. В отношении нарушителя собраны материалы по статье 425 КоАП РК и направлены в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Абайского района города Шымкента для принятия соответствующих мер.

