Ночной дрифт перед зданием полиции устроил житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошлой ночью горожанин на Lada Granta устроил дрифт перед административным зданием городского управления полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, патрульные обнаружили автомобиль в районе озера Пестрое, на территории одного из дачных обществ. Вскоре задержали и водителя. Им оказался 42-летний мужчина, который подтвердил, что за рулем был сам и дрифт устроил из-за тяжелого эмоционального состояния на фоне временных неприятностей в личной жизни.

За допущенные нарушения правил дорожного движения в отношении водителя составлены протоколы сразу по пяти статьям. По четырем из них задержанному грозят административные штрафы. За выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения — лишение права управления транспортными средствами на 6 месяцев.