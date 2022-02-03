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Ночное ограбление магазина в центре Алматы попало на видео

3 Февраля 2022 14:38
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Ночное ограбление магазина в центре Алматы попало на видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На пересечении одной из оживленных улиц Алматы ночью ограбили магазин, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

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Кража магазина произошло на пересечении улиц Панфилова и Маметовой.

Как рассказали в полиции, двое парней ворвались внутрь магазина, разбив стекло в двери. Ограбившие магазин попали на видео.

«В полицию поступил звонок о краже. Следственно-оперативная группа Алмалинского районного управления полиции выехала на место происшествия, были собраны первые материалы. Место происшествия тщательно обследовано. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 УК РК. На сегодня полиция работает над тем, чтобы поймать воров», - прокомментировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Видео  
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Автор:

Гульзат Сахова

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