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    Ночная трагедия: 20 детей стали жертвами пожара общежитии в Гайане

    22 Мая 2023, 20:13

    ДЖОРДЖТАУН. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 20 детей погибли в результате пожара в шахтерском городке Махдие в центральной Гайане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Пожар вспыхнул сразу после полуночи в понедельник в общежитии местной средней школы, пока дети спали.

    По словам официальных источников, экстренные службы не могут до сих пор локализовать пожар из-за плохих погодных условий.

    Несколько человек получили ранения, некоторых готовят к эвакуации в столицу Джорджтаун, где создан специальный центр.

    «Это большая трагедия. Это ужасно, это болезненно», — заявил президент Гайаны Ирфан Али.

    Помимо медицинских бригад, размещенных в аэропорту, две крупные больницы Джорджтауна будут готовы уделить каждому ребенку внимание.

    Министр внутренних дел Робсон Бенн находится на месте катастрофы, туда направляются премьер-министр и другие правительственные чиновники.

    «С тяжелым сердцем и болью кабинет министров информируют об ужасающем пожаре в общежитии в Махдии. Прилагаются все усилия для проведения полномасштабной медицинской эвакуации», — говорится в сообщении правительственного департамента по делам общественности.

    Гайана – это государство на северо-востоке Южной Америки, расположенное между Венесуэлой и Суринамом.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Мировые новости
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