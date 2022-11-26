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    Ночью в Алматы на улицах будут работать почти 500 единиц спецтехники

    26 Ноября 2022, 00:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 09:00 часов 26 ноября в Алматы началось выпадение осадков в виде дождя с переходом в снег, который по прогнозам синоптиков завершится ночью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с прогнозируемым РГП «Казгидромет» понижением температуры воздуха в ночной период до -12, -14 градусов, в целях предупреждения гололедных явлений ночью будет задействовано 495 единиц спецтехники, в том числе 144 пескоразбрасывателя и 393 дорожных рабочих.

    По состоянию на 19:00 часов на проезжей части дорог посыпано 152 тонны противогололедных материалов. Ведутся работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по проведению работ.

    «В связи выпадением снега и понижением температуры воздуха в вечерний и ночной период прогнозируются гололедные явления на дорогах и тротуарах. Призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, в связи с повышенным риском возникновения аварий. Пешеходов просим соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам, не выходить из дома без острой необходимости», - предупреждают в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

    Ранее сообщалось, что 27 ноября в Алматы на дорогах ожидается гололедица, резкое понижение температуры воздуха до 12-14 градусов мороза.

    Также в связи с ухудшением погодных условий движение на дороге республиканского значения Алматы-Шелек-Хоргос закрыто для всех видов автотранспорта.

    Фото: пресс-служба акимата Алматы

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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