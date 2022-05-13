Ночь в музее пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Центральный музей Казахстана 18 мая проведет традиционную акцию «Ночь в музее-2022». Мероприятие состоится в рамках Года детей, объявленного Президентом РК, передает МИА «Казинформ».

«Акция «Ночь в музее» пройдет с 17:00 до 23:30 в профессиональный праздник «Международный день музеев, в среду, 18 мая. Музей находится по адресу: Самал-1, дом 44. Вход на мероприятие свободный», – сообщили в пресс-службе учреждения.

В этом году акция пройдет в Алматы в 17-й раз. Центральный государственный музей Республики Казахстан первым в стране присоединился к международному проекту в 2016 году. С каждым годом к акции приобщается все больше учреждений искусства.

«Ночь в музее-2022» пройдет в рамках Года детей, поэтому большое внимание будет уделено поддержке детских программ, инициатив и идей, творческого и интеллектуального развития.

В рамках акции Центральный музей Казахстана впервые откроет детский коворкинг-центр, направленный на реализацию детских образовательных и культурно-досуговых программ. Особое место займет республиканский фестиваль «Парад талантливых детей», в котором примут участие дети – лауреаты и дипломанты республиканских и международных фестивалей, конкурсов, Олимпиад из разных городов Казахстана.

В завершение Народные артисты и заслуженные деятеля культуры и искусства Казахстана наградят талантливых детей республики по 13 номинациям.

В «музейную» ночь алматинцам и гостям города будут предложены разнообразные программы:

– мастер-классы по живописи, скульптуре и графике от Казахской Национальной Академии искусств им. Т.Жургенова, изостудий Алматы;

– мастер-классы по традиционным видам ремесел – от Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им. О.Тансыкбаева;

– Казахстанско-Японский центр представит мастер-классы по оригами, каллиграфии, искусству фуросики;

– мастер-классы проведут педагоги в рамках проекта «Арт-территория «Рисуем Музей будущего»;

– выставки из фондовых коллекций музея и частных собраний, среди которых выставка детского творчества «Мое счастливое детство»;

– фотовыставка «Сама мечта» известного казахстанского фотографа Максима Золотухина;

– выставка «Остров возрождения шедевров» известного казахстанского художника-реставратора, основателя и руководителя Научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым» Заслуженного деятеля Казахстана Крыма Алтынбекова;

– выставка редких экспонатов по оружию и вооружению «Ер қару – бес қару» ( XVIII-XIX вв.) из фондов Центрального музея РК.

Также гостей ждут выступления оркестров и музыкальных творческих детских коллективов, цирковое представление, детское дефиле – показ коллекций от юных дизайнеров, показ постижерных причесок, специальные образовательные интерактивные программы и ожившие экспозиции, к тому же детей порадуют живые питомцы Алматинского зоологического парка.

Кроме того, 18 мая начнет работу выставка «Остров возрождения шедевров», которая базируется на уникальных археологических материалах и исследованиях, проводившихся отечественной научно-реставрационной лабораторией «Остров Крым». На выставке представлено около 100 предметов, которые позволят познакомиться с историей и культурой ранних кочевников Казахстана.