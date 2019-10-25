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    Ночь в музее провели сотни жителей и гостей Атырау

    25 Октября 2019, 17:20

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Атырауский областной музей художественного и декоративно-прикладного искусства имени Сариева пригласил своих посетителей на «Ночь в музее». Событие состоялось в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цель мероприятия - популяризация искусства, в том числе и декоративно-прикладного, формирование культуры, приобщение к прекрасному людей самого разного возраста. За ночь музей посетили сотни горожан и гостей города. Посетители пробовали свои возможности в написании картин на холсте или в акварели. Воочию увидели, как создают портреты известные местные художники, как работают мастера декоративно-прикладного искусства», - рассказал директор Атыраускогообластного музея художественного и декоративно-прикладного искусства имени Сариева Тулеген Орынбасарулы.

    Посетители смогли посмотреть концерт, оценить творчество модных дизайнеров, познакомиться с выставкой мастеров прикладного искусства и ювелирных изделий.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Культура Рухани жаңғыру
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