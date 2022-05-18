Ночь в музее проходит в Национальном музее РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Впервые после пандемии в Национальном музее РК проходит акция «Ночь в музее», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 18:00 вечера до 00:00 часов ночи сегодня пройдет акция «Ночь в музее». Тема акции «Сила музеев» определена Международным советом музеев. Исходя из этой темы, хотели показать многопрофильную работу музея. В рамках культурно-образовательной деятельности для посетителей приготовили интересные тематические экскурсии и лекции, а для детей – музейные уроки. В рамках экспозиционно-выставочной деятельности откроются три уникальных выставки. Это выставка картин казахстанских художников, картографическая выставка из фонда музея, выставка ремесленников», - сказал заместитель директора Национального музея РК Абай Сатубалдин.

Научные сотрудники музея сегодня проведут для детей викторины, игры. Реставраторы покажут процесс реставрации музейных предметов. Перед зданием музея выступила рота почетного караула Министерства обороны РК, Национальной гвардии РК.

В атриуме зрителей встретили музыканты, сыгравшие народные песни на различных музыкальных инструментах.

Красивым украшением вечера станут «Звездные гиды». Известная молодая певица Рухия Байдукенова, певец Бейбит Корган, известная телеведущая Айкерим Есенали, певица Севда Алиева, а также телеведущая Гульназ Алимгерей подробно расскажут о ценных экспонатах.

Необходимо подчеркнуть, что «Ночь в музее» впервые проводится после пандемии.

По словам Абая Сатубалдина, до пандемии количество посетителей ежегодно увеличивалось. В 2019 году в «Ночь в музее» здесь собрались около 37 тыс. посетителей.

Ожидается, что в этом году количество посетителей будет не меньше.