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    Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

    7 Октября 2020, 16:58

    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Победителями Нобелевской премии по химии в этом году стали Эммануэль Шарпантье, профессор отделения науки о патогенах им. Макса Планка в Германии, и Дженнифер А. Дудна из Калифорнийского университета, разработавшие инструмент для изменения генома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Anadolu.

    Сегодня Шведская королевская академия наук объявила о награждении двух ученых Нобелевской премией по химии за разработку инструмента для изменения структуры ДНК. Это один из самых острых инструментов генной технологии: генетические ножницы CRISPR/Cas9.

    «Используя их, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью. Эта технология оказала революционное влияние на науку о жизни, вносит свой вклад в новые методы лечения рака, а также может воплотить мечту об излечении наследственных болезней», - говорится в заявлении академии.

    До работы Шарпантье и Дудна изменение генов в клетках было трудоемким, тяжелым, а иногда и невозможным процессом.

    «Используя генетические ножницы CRISPR / Cas9, теперь можно изменить код жизни за несколько недель. Этот генетический инструмент обладает огромной силой, затрагивающей всех нас. Это не только произвело революцию в фундаментальной науке, но и привело к появлению инновационных культур и к революционным новым медицинским методам лечения», - говорит председатель Нобелевского комитета по химии Клас Густафссон.

    Напомним, Нобелевской премии по медицине удостоены Харви Алтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за открытие гепатита C. Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр английскому физику Роджеру Пенроуз, немецкому астрофизику Райнхарду Генцель и американскому астроному Андреа Гез.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Наука
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