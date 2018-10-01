Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лауреатами Нобелевской премии по химии 2018 года стали Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител, передает ТАСС.

Об этом объявил в среду Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции.