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Нобелевскую премию по химии присудили за эволюцию ферментов
3 Октября 2018 16:24 113
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лауреатами Нобелевской премии по химии 2018 года стали Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Винтер за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител, передает ТАСС.
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Об этом объявил в среду Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук Швеции.
Ключевые слова: Наука,
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