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    Нобелевскую премию по химии присудили троим ученым за развитие клик-химии

    6 Октября 2022, 01:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году Нобелевская премия в области химии присуждена за работу в области молекулярной химии и подготовки инструментов для создания молекул, а также работу в области биоортогональной химии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Лауреатами стали Каролин Бертоцци (США), Мортен Мелдал (Дания) и Бэрри Шарплесс (США). Как сказано в решении жюри, Шарплесс и Мельдаль заложили основы для проведения более функциональных опытов. Исследования Бертоцци помогают, в частности, увеличить эффективность борьбы с онкологией.

    Для Бэрри Шарплесс это уже вторая Нобелевская премия – в 2001 году Комитет отметил его заслуги в разработке хиральных катализаторов, используемых в фармацевтической промышленности.

    Торжественное вручение дипломов, медалей и денежного вознаграждения состоится в Стокгольме 10 декабря.

    Ранее сообщалось, что шведская королевская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике за 2022 год французу Алену Аспе, американцу Джону Ф. Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру.

    А шведский палеогенетик Сванте Пяэбо стал очередным лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Наука США Мировые новости
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