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    Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр

    6 Октября 2020, 19:20

    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали английский физик Роджер Пенроуз, немецкий астрофизик Райнхард Генцель и американский астроном Андреа Гез, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование черных дыр служит надежным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез – за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути, рассказал официальный представитель Нобелевского комитета.

    Общая теория относительности предсказывает, что черные дыры – космические объекты с огромным гравитационным притяжением – действительно существуют. Однако даже создатель этой теории – Альберт Эйнштейн – не верил в это. В 1965 году будущий нобелиат Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно существуют и детально описал их строение.

    Научные достижения двух других лауреатов – Андреа Гез и Райнхарда Генцеля – связаны со сверхмассивным объектом в центре нашей Галактики – который астрономы называют Стрелец А* (стрелец а со звездочкой). Этот объект представляет собой черную дыру, которая тяжелее Солнца более чем в 4 млн раз, ее окружает облако из раскаленного газа.

    Для оптических телескопов Стрелец А* невидим, о его существовании ученые узнали по очень «яркому» радиоизлучению, а затем подтвердили его существование, зафиксировав излучение и в других спектрах. Научные группы, которые возглавляли Гез и Генцель, придумали, как можно разглядеть этот объект сквозь облака газа.

    «Открытия лауреатов этого года открыли новые горизонты в изучении компактных и сверхмассивных объектов. При этом они до сих пор оставляют множество вопросов, которые ждут ответов и мотивируют будущие исследования. Причем эти вопросы касаются не только их внутренней структуры, но и того, как проверить теорию тяготения в экстремальных условиях вблизи черной дыры», – прокомментировал присуждение глава Нобелевского комитета Дэвид Хэвиленд.

    В 2020 году церемонии вручения премии не будет: медали и дипломы лауреатам передадут либо сотрудники посольств Швеции в разных странах, либо обладатели премий прошлых лет. Кроме этого лауреатам выплатят сумму в 10 млн крон (около 87,7 млн рублей).

    В прошлом году премию получили канадский космолог Джеймс Пиблз – «за теоретические открытия в физической космологии», а также астрофизик Мишель Майор и астроном Дидье Кело – «за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды».

    Напомним, Нобелевской премии по медицине удостоены Харви Алтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за открытие гепатита C.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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