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    Нобелевскую премию по экономике присудили за новый тип аукционов

    13 Октября 2020, 05:20

    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Шведская академия объявила имена лауреатов Нобелевской премии в области экономики 2020 года. Премия достанется американским экономистам Полу Милгрому и Роберту Уилсону за разработку теории аукционов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

    72-летний Милгром и 83-летний Уилсон считались одними из основных претендентов на премию в этом году. Премия присуждена им «за доработку теории аукционов», заявил представитель Нобелевского комитета. Эта теория - о том, как ведут себя люди на рынках, которые работают по типу аукциона. Наработки ученых применимы и к другим жизненным ситуациям.

    «Новые форматы аукционов - прекрасный пример того, как простое исследование может впоследствии стать основой для изобретений, которые приносят пользу обществу», - говорится в заявлении Шведской академии.

    В прошлом году премию получили Майкл Кремер из Гарварда и супруги Эстер Дюфло и Абхиджит Банерджи из Массачусетского технологического института. Они разработали новый подход к поиску рецептов борьбы с бедностью.

    Милгром и Уилсон вполне соответствуют наиболее распространенному типажу нобелевских лауреатов по экономике - американский мужчина старше 55 лет.

    Нобелевская премия по экономике - не совсем Нобелевская. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

    В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции Sveriges Riksbank пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию - по экономической науке.

    Лауреата экономической премии выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.

    Вручение Нобелевских премий состоится 10 декабря, но в нынешнем году из-за пандемии коронавируса церемония пройдет виртуально и без традиционного банкета.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Наука Экономика США
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