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    Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии

    11 Октября 2019, 16:28

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира-2019 премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али за его усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его судьбоносную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт премии.

    Эта награда является своего рода благодарностью всем людям, работающим в интересах мира и урегулирования конфликта в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Африка
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