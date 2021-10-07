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    Нобелевский лауреат по экономике выступил перед казахстанскими студентами

    7 Октября 2021, 22:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выдающийся экономист мирового уровня, лауреат Нобелевской премии Майкл Спенс выступил перед экспертами и студентами Казахстана и стран Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие было организовано КазАТУ имени С.Сейфуллина и Международным Секретариатом G-Global. В рамках дискуссии «Новая эра в мировой экономике: Цифровая революция, энергетический переход, климат и смена полюсов роста», доктор Спенс рассказал о глобальных экономических трендах и поговорил с экспертами, как нужно оценивать различные факторы и возможности в новую эпоху больших перемен.

    Как отметили в прес-службе КазАТУ, Нобелевский лауреат в ходе беседы попытался раскрыть важные показатели, которые нужны для экономического развития — как для всего мира, так и для Казахстана и Центральной Азии. Эксперты и зрители получили возможность обсудить с лауреатом вопросы по мировой экономике, новым трендам в цифровой, энергетической, экологической, аграрной и продовольственной сферах.

    Встреча прошла в онлайн-формате, молодой ученый из КазАТУ Ерназ Ермеков задал вопрос доктору Спенсу касательно возможного продовольственного кризиса и насколько этот процесс может обострить бурный рост населения и глобальное потепление климата и может ли Казахстан в будущем превратиться в ведущего игрока в вопросах обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

    «Над обеспечением глобальной безопасности в будущем необходимо работать уже сегодня. Необходимо ученым говорить об этом и всесторонне обсуждать эту тему», - сказал ученый.

    По мнению Нобелевского лауреата, необходимо под это подстраивать и технику. Он также добавил, что роль Казахстана в мире и сейчас очень большая и в будущем потенциал нашей республики велик.

    В ходе двухчасовой встречи молодежь получила ответы на многие интересующие их вопросы.

    В мероприятии приняли участие известные казахстанские эксперты и политики.

    Автор:

    Серик Сабеков

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