Нобелевский лауреат по экономике выступил перед казахстанскими студентами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выдающийся экономист мирового уровня, лауреат Нобелевской премии Майкл Спенс выступил перед экспертами и студентами Казахстана и стран Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организовано КазАТУ имени С.Сейфуллина и Международным Секретариатом G-Global. В рамках дискуссии «Новая эра в мировой экономике: Цифровая революция, энергетический переход, климат и смена полюсов роста», доктор Спенс рассказал о глобальных экономических трендах и поговорил с экспертами, как нужно оценивать различные факторы и возможности в новую эпоху больших перемен.

Как отметили в прес-службе КазАТУ, Нобелевский лауреат в ходе беседы попытался раскрыть важные показатели, которые нужны для экономического развития — как для всего мира, так и для Казахстана и Центральной Азии. Эксперты и зрители получили возможность обсудить с лауреатом вопросы по мировой экономике, новым трендам в цифровой, энергетической, экологической, аграрной и продовольственной сферах.

Встреча прошла в онлайн-формате, молодой ученый из КазАТУ Ерназ Ермеков задал вопрос доктору Спенсу касательно возможного продовольственного кризиса и насколько этот процесс может обострить бурный рост населения и глобальное потепление климата и может ли Казахстан в будущем превратиться в ведущего игрока в вопросах обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

«Над обеспечением глобальной безопасности в будущем необходимо работать уже сегодня. Необходимо ученым говорить об этом и всесторонне обсуждать эту тему», - сказал ученый.

По мнению Нобелевского лауреата, необходимо под это подстраивать и технику. Он также добавил, что роль Казахстана в мире и сейчас очень большая и в будущем потенциал нашей республики велик.

В ходе двухчасовой встречи молодежь получила ответы на многие интересующие их вопросы.

В мероприятии приняли участие известные казахстанские эксперты и политики.