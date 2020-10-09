Нобелевская премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе ООН

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год стала Всемирная продовольственная программа ООН. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Осло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Награда будет вручена «за усилия в борьбе с голодом, за вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах и за деятельность в качестве движущей силы в предотвращении использования голода как орудия войны и конфликтов», - пояснили в Нобелевском комитете.

Всемирная продовольственная программа - крупнейшая в мире гуманитарная организация, которая по данным ООН, ежегодно помогает более 86 миллионам человек в 83 странах.

Инициатором выдвижения Всемирной продовольственной программы на Нобелевскую премию мира стала норвежский политик, представляющая Центристскую партию Марит Арнстад.

«Я сейчас очень счастлива. Мировая продовольственная программа является важной организацией для предотвращения конфликтов и предотвращения их эскалации», - подчеркнула она, добавив, что доступ к пище часто является источником конфликтов.

«Обеспечивая людей продуктами питания, они также часто помогают предотвратить конфликты», - резюмировала норвежский политик.

В нынешнем году церемония вручения Нобелевской премии мира, намеченная на 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесена из столичной ратуши в университет Осло.

Как уточнили в норвежском Нобелевском комитете, для такого решения существует две причины. Первой является то, что проходящее обычно в Швеции в стокгольмской филармонии вручение других Нобелевских премий отменено из-за пандемии.

«Мы хотим координироваться со Стокгольмом и хотим подчеркнуть, что этот год является исключением. Поэтому закономерным будет перенести церемонию в другое место», - отметил секретарь Нобелевкой комиссии Олаф Ньёлстад, указав, что второй причиной переноса указанной церемонии из ратуши Осло является то, что при нынешних ограничительных мерах там могло бы собраться только 200 человек при обычной вместимости зала на одну тысячу человек.

Нобелевская премия мира вручалась в ратуше Осло на протяжении свыше 30 лет. Церемония вручения неизменно проходила с участием более 1000 приглашенных с 1947 по 1989 год.

Напомним, Нобелевской премии по медицине удостоены Харви Алтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за открытие гепатита C. Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр английскому физику Роджеру Пенроуз, немецкому астрофизику Райнхарду Генцель и американскому астроному Андреа Гез. Победителями Нобелевской премии по химии в этом году стали Эммануэль Шарпантье, профессор отделения науки о патогенах им. Макса Планка в Германии, и Дженнифер А. Дудна из Калифорнийского университета, разработавшие инструмент для изменения генома. А премию по литературе присудили американской поэтессе Луизе Глюк.



