Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Низовая метель, туман, гололёд ожидаются в Атырауской области

    16 Января 2022, 03:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей Атырауской области предупредили о низовой метели, тумане и гололеде на фоне сильного ветра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 16 января на большей части региона ожидаются туман, гололед. На севере, западе области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный 9-14 м /с, севере, западе области 15-20 м/с.

    В городе Атырау 16 января ожидаются туман, гололед. ДЧС Атырауской области предупреждает: «Будьте осторожны на улице!»

    Как ранее сообщалось, 15 января в Атырауской области ветром сорвало крыши школы и многоэтажки.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Атырауская область Безопасность Погода ДЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди и высокая пожарная опасность ожидаются в Казахстане
    Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Какими будут метеоусловия в городах РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам