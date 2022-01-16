Низовая метель, туман, гололёд ожидаются в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей Атырауской области предупредили о низовой метели, тумане и гололеде на фоне сильного ветра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 16 января на большей части региона ожидаются туман, гололед. На севере, западе области ожидается низовая метель. Ветер западный, юго-западный 9-14 м /с, севере, западе области 15-20 м/с.

В городе Атырау 16 января ожидаются туман, гололед. ДЧС Атырауской области предупреждает: «Будьте осторожны на улице!»

Как ранее сообщалось, 15 января в Атырауской области ветром сорвало крыши школы и многоэтажки.