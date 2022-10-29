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    Низовая метель ожидается в субботу на востоке Казахстана

    29 Октября 2022, 03:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 29 октября под влиянием северо-западного антициклона сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Лишь на западе, юге и крайнем востоке республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, в южной половине - усиление ветра, на востоке - низовая метель.

    Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявлено 29 октября в шести областях страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Казгидромет Погода
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