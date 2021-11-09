Низовая метель и гололед ожидаются в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области солнечную погоду сменят осадки и туманы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в регионе довольно теплая для северного ноября погода. Днем столбик термометра поднимается до положительных 3-5 градусов. Ветрено и солнечно. Снег еще не выпал.

Однако, по прогнозам синоптиков, уже завтра 10-го ноября погода изменится. На большей части территории области пройдут снег и дождь. На севере, западе области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы будут достигать 25 метров в секунду.

В Петропавловске тоже ожидаются осадки, гололед, низовая метель, Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до минус 5 градусов, днем – 0 – плюс 5 градусов. В Петропавловске ночью – минус 1-3 градуса, днем – 2-4 тепла.