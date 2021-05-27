Низкопроизводительные отрасли экономики Казахстана назвали в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов назвал наиболее низкопроизводительные отрасли экономики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущий анализ рынка труда показывает, что сегодня со стороны спроса есть потенциал для роста и развития высокопроизводительных секторов экономики. Об этом свидетельствует следующее. Во-первых, сегодня 40% или 3,5 млн занятых работают в низкопроизводительных отраслях экономики, а именно в образовании, госуправлении, сельском хозяйстве, в сфере услуг по проживанию и питанию, здравоохранения. Для этих отраслей также характерна и низкая зарплата», - сказал Ержан Биржанов на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

По его словам, это говорит о том, что есть возможность для повышения производительности труда в этих отраслях и обеспечения перетока работников из низкопродуктивных в более высокопроизводительные сектора экономики.

«Во-вторых, дополнительный спрос на рынке труда может обеспечить малый и средний бизнес, достигнув уровня стран ОЭСР по созданию рабочих мест - 7,6 рабочих места на 1 предприятие, тогда как в Казахстане этот показатель в 3 раза ниже - 2,5 рабочих места. В-третьих, согласно оценке ОЭСР, 52% рабочих мест в Казахстане подвержены риску автоматизации, это значит, что рабочие места станут более технологичными и производительными», - отметил спикер.

«В-четвертых, сегодня меняется структура рабочих мест, сокращается традиционная работа по найму с полной занятостью. В странах ОЭСР в среднем 17% занятых уже работают по гибким формам занятости, не привязанные к месту и времени работы. В Казахстане пока только 5% таких занятых», - добавил он.

Таким образом, подытожил Е. Биржанов, обозначенные глобальные и национальные изменения говорят нам о том, что спрос на рабочую силу имеет потенциал для роста за счет усложнения рабочих мест, стимулирования МСБ и развития высокопроизводительных секторов экономики.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов поделился прогнозом по результатам автоматизации.