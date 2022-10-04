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    Низкий уровень культуры вождения в стране отметил Алихан Смаилов

    4 Октября 2022, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил о низком уровне культуры вождения среди казахстанских водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В мировой практике оценка безопасности осуществляется по трем компонентам: «Водитель – Автомобиль – Дорога». К сожалению, у нас очень низкий уровень культуры вождения среди водителей. Злостных нарушителей правил дорожного движения у нас установлено около 71 тысячи», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По его словам, некоторые из них допустили до 150 нарушений в этом году.

    «Безусловно, к таким водителям надо применять жесткие меры наказания. Есть вопросы и по качеству подготовки водителей. В первую очередь, необходимо изменить подходы к деятельности автошкол. Сегодня их никто не контролирует и не лицензирует. Нет достаточной сети автодромов, где можно получать первые навыки вождения. Акиматам надо рассмотреть этот вопрос совместно с бизнесом», - отметил Премьер.

    Кроме того, по словам главы Кабмина, не возобновлено обучение детей в школах правилам дорожного движения.

    «Есть серьезные вопросы к качеству проведения технических осмотров автомашин. Также одной из причин аварийности является ненадлежащая дорожная инфраструктура. Население постоянно жалуется на качество дорог», - сказал Премьер.

    А. Смаилов привел пример.

    «26 сентября в Актобе жители перекрыли объездную дорогу. Их недовольство понятно. На том участке нет освещения, пешеходных переходов, элементов безопасности. Все это приводило к многочисленным авариям. В сфере безопасности дорожного движения

    не в полной мере используются видеокамеры и другие технические средства контроля», - перечислил Премьер.

    «На автодорогах республиканского значения системы видеонаблюдения имеются только в Акмолинской области. Наша главная задача – выработать комплексные решения по дорожной безопасности, снижению аварийности и смертности», - добавил А. Смаилов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК ДТП Дороги
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