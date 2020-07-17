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    Низкий поклон врачам: более 500 наборов раздали медработникам в Алматы

    17 Июля 2020, 12:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Активисты МК «Jas Otan» продолжают радовать медицинских работников Алматы в рамках акции «Низкий поклон врачам», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акция стартовала 15 июля с целью оказание моральной поддержки медицинским работникам, которые с первых дней карантина на передовой ведут борьбу с коронавирусом.

    За эти три дня медработникам были розданы 550 наборов здоровья. В целом в рамках благотворительной акции подготовлено более 800 наборов, которые состоят из десятка наименовании полезных продуктов для повышения и укрепления иммунитета: это лимоны, мед, шоколад, пряники, хурма, жент и т.д.

    В первый день акции наборы вручены 250 врачам из Центральной городской клинической больницы, городской клинической инфекционной больницы, Детской городской клинической инфекционной больницы.

    Во второй день акции продукты получили врачи из городской клинической больницы №7 в Калкамане, ГКБ №4 и городской больницы скорой неотложной помощи.

    Сегодня наборы были доставлены врачам из Центра психического здоровья, ЦПЗ Наркологическая служба и Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК.

    Акция проводится при поддержке Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса в Алматы, в ней задействованы специально обученные волонтеры. Каждый из них обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты. В ходе акции были соблюдены все меры предосторожности

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Нур Отан Здравоохранение Молодежь
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