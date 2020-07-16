Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Низкий поклон: как молодежь благодарит врачей в Алматы

    16 Июля 2020, 14:22

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается акция «Низкий поклон врачам», инициированная МК «Jas Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Суть и цель акции оказать моральную и психологическую поддержку медицинским работникам. На протяжении 4 месяцев врачи на передовой ведут борьбу с коронавирусом. Далеки от своих семей. Вкладывают все свое здоровье и знания для спасения жизни казахстанцев. Силы у них на исходе, и мы хотели подбодрить их, выразить благодарность от имени молодежи и волонтеров», - говорит председатель Алматинского городского филиала молодежного крыла «Jas Otan» Мади Ахметов.

    В рамках благотворительной акции активистами было подготовлено более 800 наборов здоровья. Набор состоит из продуктов для повышения и укрепления иммунитета: мед, лимон, финики, жент, шоколад и т.д.


    В первый день акции наборы вручены 250 врачам. Жасотановцы посетили Центральную городскую клиническую больницу, Городскую клиническую инфекционную больницу, Детскую городскую клиническую инфекционную больницу.

    Сегодня они раздадут продукты врачам из городской клинической больницы №7 в Калкамане, ГКБ №4 и городской больницы скорой неотложной помощи.

    «Врачи поблагодарили нас, приняли. Эта была хорошая моральная поддержка. Акция будет продолжаться неделю. Ее уже подхватили другие регионы. У нас в городе задействовано более пять тысяч медработников, поэтому мы призываем предпринимателей и всех желающих, кто готов оказать помощь, присоединиться», - добавил он.

    Акция проводится при поддержке Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса Алматы, в ней задействованы специально обученные волонтеры. Каждый из них обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты. В ходе акции соблюдаются все меры предосторожности.



    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Нур Отан Здравоохранение Молодежь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Казахстанская молодежь встретилась со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами