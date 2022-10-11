Низкий показатель ввода жилья наблюдают в столице и четырех областях РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев текущего года в Казахстане введено в эксплуатацию 10,5 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал министр, индекс физического объема по строительству за январь-сентябрь 2022 года составил 105,1%. Положительная динамика строительства наблюдается в 17 регионах, за исключением Мангистауской, Карагандинской и Абайской областей.

«По жилищному строительству за 9 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 10,5 млн квадратных метров жилья, что составляет 100,9% к аналогичному периоду 2021 года. На сегодняшний день всего по республике сдано 88 312 жилья. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с аналогичном периодом 2021 года отмечается в 15 регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Улытау, Абайской областей и города Астаны. Ввод жилья к годовому плану составил 70%», - проинформировал глава Мининдустрии на заседании Правительства.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре этого года темп роста экономики Казахстана составил 2,8%.

Рост в реальном секторе за январь-сентябрь составил 3,1%, в сфере услуг - 1,9%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, торговля и горнодобывающая промышленность.