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    Низкий показатель ввода жилья наблюдают в столице и четырех областях РК

    11 Октября 2022, 16:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев текущего года в Казахстане введено в эксплуатацию 10,5 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал министр, индекс физического объема по строительству за январь-сентябрь 2022 года составил 105,1%. Положительная динамика строительства наблюдается в 17 регионах, за исключением Мангистауской, Карагандинской и Абайской областей.

    «По жилищному строительству за 9 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 10,5 млн квадратных метров жилья, что составляет 100,9% к аналогичному периоду 2021 года. На сегодняшний день всего по республике сдано 88 312 жилья. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с аналогичном периодом 2021 года отмечается в 15 регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Улытау, Абайской областей и города Астаны. Ввод жилья к годовому плану составил 70%», - проинформировал глава Мининдустрии на заседании Правительства.

    Ранее сообщалось, что в январе-сентябре этого года темп роста экономики Казахстана составил 2,8%.

    Рост в реальном секторе за январь-сентябрь составил 3,1%, в сфере услуг - 1,9%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, торговля и горнодобывающая промышленность.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Жилье МИИР РК
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