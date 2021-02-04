Низкий объем инновационной продукции в Казахстане отметил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём инновационной продукции в 2019 году в Казахстане составил всего лишь 1,6 % от ВВП страны. Об этом заявил сенатор Ахылбек Куришбаев на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о развитии казахстанской науки, в целом, то хочу привести такие данные. В соответствии с глобальным инновационным индексом 2020, Казахстан в этом рейтинге эффективности инновационной деятельности в прошлом году занял лишь 77 место. Не говоря о развитых странах, мы прилично отстаём от России и Беларуси, опустились ниже Армении, Монголии, Ямайки и Панамы», - сказал Ахылбек Куришбаев.

Спикер добавил, что, по данным нашей статистики, объём инновационной продукции в 2019 году в Казахстане составил всего лишь 1,6 % от ВВП страны.

«По этому показателю мы отстаём от России в 8 раз, от технологически развитых стран в 20-30 раз. Почему так? Основная причина, конечно, заключается в недостаточном финансировании науки. Но вместе с тем, наши зарубежные партнеры говорят так: «Вы постоянно меняете форму организации научных исследований, а нужно менять само содержание системы. Изменения нужно начинать с подготовки современных научных кадров, владеющих новыми методами научных исследований. Если вы добьетесь этого, тогда у вас появятся очень эффективные научные разработки, и бизнес сам выстроится в очередь за их коммерциализацией», - резюмировал Ахылбек Куришбаев.