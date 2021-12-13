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Низкие температуры и отсутствие осадков – прогноз на три дня в Казахстане
13 Декабря 2021 14:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 14-16 декабря опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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Погоду большей части территории Казахстана будет определять Северо-Западный антициклон – он принесет кратковременное понижение температур и прекращение осадков. Южные регионы республики по-прежнему будут находиться в зоне фронтальной деятельности циклонов – здесь ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления и туман, однако к концу периода Северо-Западный антициклон охватит и эти регионы, в связи с чем, здесь ожидаются понижение температур и постепенное прекращение осадков. К праздникам на западные регионы начнет оказывать влияние ложбина циклона из районов Скандинавии – ожидаются осадки, гололед.
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