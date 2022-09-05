Низкие цены и хорошее качество – астанчане оценили сельхозпродукцию жамбылских аграриев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские аграрии привезли на столичную ярмарку разнообразную сельскохозяйственную продукция по ценам ниже рыночных, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Жамбылской области проходила 3 и 4 сентября в городе Нур-Султане на специальной площадке возле стадиона «Астана-Арена».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, ярмарку посетили первый заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров и заместитель акима города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев. Они ознакомились с ассортиментом и стоимостью товаров, поговорили с покупателями и продавцами.

Из Жамбылской области 90 крестьянских хозяйств и предприятий привезли в столицу 495,8 тонны сельхозпродукции на сумму 423,2 млн тенге. Жители столицы могли купить 62 тонны конины, говядины и баранины, 38,8 тонны молочной продукции, 6 тыс. яиц, 10 тонн кондитерских изделий, 13 тонн макаронных изделий, 10 тонн рыбы, 6 тонн меда, 5,5 тонны сафлорового масла, более 336 тонн овощей, фруктов и бахчевых, 10 тонн сахара.

Цены высококачественных продовольственных товаров юга Казахстана были на 10 – 20% ниже рыночных.

К примеру, 1 кг баранины стоил 2 500 тенге, говядины – 2 400, конины – 2 600 тенге. Казы продавали по цене 3 100 тенге за кг, молоко - 320 тенге за литр, кефир - 330, кумыс – 1 200. Картофель покупали по 160 тенге за кг, лук - 120, яблоки - 300, сахар - 480 тенге за кг.

Представитель КХ «Жәңгір» Юрий Алиев привез 10 тонн лука, тонну капусты, тонну моркови, 2 тонны картофеля.

«В ярмарке принимаем участие первый раз, - сообщил он. - За три часа успели продать почти всю капусту. Радует, что покупателей очень много. Уверен, что домой вернемся с пустыми мешками».

Представитель КХ «Шаушен» Гайша Бейсембаева не первый раз участвует в столичной ярмарке.

«В этом году привезли 1,5 тонны мяса. Для транспортировки товара выделены рефрижераторы, вся продукция сохраняет свою свежесть. Планируем и в будущем приезжать на ярмарку. Здесь у нас даже свои постоянные клиенты есть», - отметила она.

Свою сельскохозяйственную продукцию в столицу привезли и жамбылские крестьянские хозяйства, которые не так давно созданы в рамках пилотного проекта по повышению доходов населения. Руководитель ИП «Канатбаева» Гульбану Канатбаева представила на ярмарке несколько видов кондитерских изделий. В рамках пилотного проекта она открыла кондитерскую в сельском округе Актобе Жуалынского района.

«Подобные ярмарки для нас - отличный повод заявить о своей продукции и, конечно, реализовать ее», - говорит она.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Правительство РК поддержало жамбылский проект повышения доходов сельчан и роста сельхозпроизводства. Меры по повышению доходов населения по каждому двору и сельскому округу имеют несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов.

Жители столицы, посетившие ярмарки, отметили низкие цены и хорошее качество продукции.

«С раннего утра спешила к развернувшимся прилавкам. Цены меня очень порадовали, поскольку все продукты доступны. Благодаря таким ярмаркам, у нас появляется возможность приобрести качественную, а самое главное, экологически чистую продукцию. Это очень удобно, что в одном месте можно приобрести сразу мясо, молоко, сыр, овощи, яйца», - говорит жительница столицы Нургуль Мустафаева.

Руководитель управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов отметил, что такие региональные ярмарки способствуют стабилизации цен на продукты питания и развитию межрегионального сотрудничества.

«Вся продукция соответствует санитарно-ветеринарным требованиям. Транспортные расходы и обеспечение торговыми местами берет на себя управление сельского хозяйства. Для транспортировки товара было выделено 10 большегрузных автомобилей», - сообщил он.

Атмосферу праздника на ярмарке создавали артисты Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева.

Как сообщалось , ярмарки в Нур-Султане будут проходить каждую субботу и воскресенье до 13 ноября. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу Туран, 48. Следующими свою продукцию представят предприниматели Кызылординской области – 10 и 11 сентября.