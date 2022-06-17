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    Низкие баллы тестирования на госэкзамене будущих медиков связаны с техническим сбоем - Минздрав

    17 Июня 2022, 12:20

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сотни актюбинских интернов чуть не провалили итоговую аттестацию, набрав низкие баллы. В Министерстве здравоохранения разъяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Почти все актюбинские выпускники на итоговой аттестации набрали чуть выше порогового балла. Однако оказалось, что эта ситуация возникла почти у всех студентов в стране во время тестирования.

    13-14 июня национальным центром независимой экзаменации совместно с представителями Министерства здравоохранения, университетов, студентов активистов была проведена проверка данного случая.

    Выяснилось, что есть ряд технических несоответствий в части кодов тестов. Однако некорректно учтенные баллы будут пересмотрены в пользу студентов.

    По данному инциденту в национальный центр независимой экзаменации для проведения полномасштабного анализа кодов тестов и контроля за устранением технических проблем были направлены представители Министерства здравоохранения.

    «Работа по проверке тестов продолжается. По завершению будет представлен подробный отчет.

    Некорректно учтенные системой баллы будут пересмотрены в пользу студента. При невозможности определения причин низкой оценки знаний студентов в республиканскую аппеляционную комиссию будет отправлен запрос об анулировании результатов экзаменов и допуска к повторной первичной сдаче экзаменов после устранения всех технических сбоев», - сообщили в Министерстве здравоохранения.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Происшествия Минздрав РК Актобе
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