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    Низкая зарплата привела к дефициту кадров в сфере судебной экспертизы - депутат

    9 Марта 2023, 15:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Акмарал Альназарова в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова заявила, что низкая зарплата и высокая нагрузка привели к дефициту кадров в сфере судебной экспертизы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Акмарал Альназаровой, штатная численность Центра судебных экспертиз составляет 1 272 человека. Несмотря на ежегодное увеличение проводимых судебных экспертиз и их усложнение, количество выделенных штатных единиц экспертов остается неизменным с 1998 года.

    «Сотрудники данной службы подвержены таким профессиональным рискам, как инфицирование гепатитами, туберкулезом и другими особо опасными инфекционными заболеваниями. Работа с вредными веществами, а также высокая психоэмоциональная нагрузка и низкий престиж данной профессии привел к оттоку высококвалифицированных судебных экспертов. На 1 марта текущего года дефицит экспертных кадров составляет 133 единицы. Ситуацию усугубляет несоответствие оплаты труда, которая значительно отстает от уровня медицинских работников практического здравоохранения и других сфер немедицинского профиля и составляет у экспертов 340 тысяч тенге и 215 тысяч тенге у лаборантов», - отметила сенатор.

    Сенатор попросила главу Кабмина рассмотреть возможность выделения дополнительных штатных единиц для органов судебной экспертизы, а также повысить размер заработной платы работников Центра судебных экспертиз.

    Автор:

    Серик Сабеков

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