Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Низкая готовность к отопительному сезону наблюдается в ряде регионов РК

    6 Сентября 2022, 11:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил о подготовке объектов образования, здравоохранения и жилого фонда к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 1 сентября текущего года из запланированных 11 157 подготовлены 11 075 объектов образования или 99% от плана. По готовности объектов образования низкие темпы отмечаются в городе Нур-Султан (94%, 177 из 188), Жамбылской (97%, 755 из 782), Северо-Казахстанской (97%, 587 из 604) областях», - сказал Каирбек Ускенбаев.

    Глава МИИР подчеркнул, что акиматам указанных регионов необходимо принять срочные меры по обеспечению 100% готовности объектов образования.

    «Касательно подготовки объектов здравоохранения. Планируется подготовить 5 674 объекта здравоохранения, из которых на сегодня готовы 5 566 или 98%. По сравнению с другими регионами низкая готовность наблюдается в городах: Нур-Султан (84%, 36 из 43), Акмолинской (91%, 503 из 551), Атырауской (92%, 132 из 144) области», - уточнил Каирбек Ускенбаев.

    Министр также сообщил и о подготовке к отопительному сезонк жилых домов.

    «Из запланированных к ремонту 48 413 жилых домов подготовлено 42 383 или 88%. Низкие темпы готовности жилья – в Павлодарской (67%, 1 651 из 2 484) и в Северо-Казахстанской (75%, 1 014 из 1 361) областях», - добавил Каирбек Ускенбаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Жилье МИИР РК Отопительный сезон школа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Более 29 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Атырауской области
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь