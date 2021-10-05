Низами Мамедов: Творчество Жамбыла - симбиоз устной поэзии с современным искусством слова

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В честь 175-летия со дня рождения мастера казахского устно-поэтического искусства Жамбыла Жабаева профессор Бакинского славянского университета, доктор филологических наук Низами Мамедов поделился своим мнением о творчестве великого казахского акына, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам профессора, творчество выдающегося народного акына Жамбыла Жабаева – «человека-столетия» имеет большое значение для истории казахской литературы.

«Его творчество – это симбиоз устной поэзии с современным искусством слова. По всей вероятности, это и определяет красоту и особую колоритность его произведений», - считает Низами Мамедов.

Как отметил спикер, Жамбыл рано начал писать стихи и давал живую оценку историческим событиям, деятельности исторических личностей с позиций стихийного народного реализма.

«Вступая в песенные состязания с аксакалами своего времени в годы первой половины своего творчества, в споре с ними исходил также, как и его соперники, из родовых представлений. Однако решающее влияние на формирование творчества Жамбыла оказал известный акын того времени Суюнбай», - рассказал Низами Мамедов.

По словам профессора, Жамбыл еще с юношеских лет знал множество легенд, преданий и песен. Его тяготение к образцам устного творчества с каждым годом росло, когда он с трепетом слушал импровизации других акынов, выступающих в красочных просторах родных степей. Под влиянием увиденного Жамбыл по мотивам казахского героического эпоса создает свои произведения «Сураншы-батыр» и «Утеген-батыр».

Жамбыл, по мнению Низами Мамедова, как создатель стихотворных импровизаций, часто участвовал в айтысах, где состязался в поэтическом мастерстве с известными акынами своего времени.

«Побеждая крупных акынов Сарбаса, Досмагамбета, Кульмагамбета и других в состязаниях – импровизациях, он четко определял направленность своего творчества. Выступая выразителем интересов народа, его слава очень быстро разнеслась по казахской степи. В каждой его песне чувствовался настоящий певец-патриот, безмерно любящий свою страну и свой народ», - отметил Низами Мамедов.

Как рассказалпрофессор, Жамбыл в своих сочинениях проявлял зрелое понимание истории. По его словам, в прозаических сказках он сумел правдиво обобщить тот процесс истории, через который прошла его родной Казахстан, вместе с тем сообщая о своей творческой биографии. Поэт писал стихи на острые и критические темы, обличающие верхушки власти. В этом отношении показательны такие его труды, как «Доля бедняка», «Шалтабан», «Манас», «К Ками», «Старшине Мирзабекской волости», «При избрании Сата» и другие.

По убеждению профессора, боевое и разительное перо Жамбыла сыграло существенную роль в период становления новой казахской литературы. В «Песне об искусстве» Жамбыл четко определяет свое творческое поэтическое кредо, раскрывает суть истинного народного искусства. Не случайно, что поэзия Жамбыл, благодаря своим ярким эстетическим свойствам, отличается разнообразием красок, богатством образов», - отметил доктор.

Профессор обращает внимание, что в годы войны Жамбыла читали, пели и слушали во всех регионах. Его песни воодушевляли воинов на героическую борьбу за правое дело как на фронте, так и в тылу. По его словам, все стихи Жамбыла проникнуты чувством гордости за Родину. Герои его стихов пахари, скотоводы, простые люди, воины.

«Песни Жамбыла в годы войны были исключительно популярны. В их числе особенно следует выделить «Пуля врагу», «Героям Воронежа», «Схватились с врагом» и многое другое. Однако знаменитая песня Жамбыла «Ленинградцы, дети мои», повествующая о людях, переживших летом в 1941 – 1942 годах ленинградскую блокаду, невозможно читать без слез и боли. Послание Жамбыла тогда в русском переводе было передано по радио в Ленинграде, плакаты с посланием были развешаны на стенах домов и в окнах магазинов по всему городу. Окруженные врагами, ленинградцы восприняли песню Жамбыла как голос Родины и почувствовали, что она не забыла их, помнит и придёт на помощь», - отмечает профессор.

Он подчеркнул, что и ленинградцы в свою очередь не забыли великого акына Жамбыла.

«Когда Ленинград отмечал 250-летие своего рождения, специальная делегация выехала на родину акына. Перед мавзолеем поэта делегация писателей Ленинграда вручила музею памятную медаль, выпущенную в честь юбилея», - поделился спикер.

Низами Мамедов считает, что Жамбыл выступил продолжателем гуманистических и демократических традиций казахской народной поэзии.

Напомним, 28 февраля исполнилось 175 лет со дня рождения Жамбыла Жабаева.