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    НИШ тесно координируют с органами прокуратуры по иску в отношении группы «Jusan»

    16 Февраля 2023, 22:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» опубликовала официальное заявление по вопросам финансирования школ, а также тесной координации с органами прокуратуры по иску в отношении группы «Jusan», передает МИА «Казинформ».

    Интеллектуальные школы продолжают функционировать в основном за счет средств, выделяемых государством. Бюджетное финансирование АОО остается стабильным.

    В то же время планировалось постепенное увеличение доли финансирования за счет внебюджетных средств для дальнейшего развития Интеллектуальных школ.

    Предполагалось, что увеличение внебюджетного финансирования повысит качество образования в Интеллектуальных школах, улучшит комфортность образовательного процесса для учеников и педагогов. Отсутствие финансирования из внебюджетных источников в определенной мере ограничивает возможности динамичного развития экосистемы НИШ.

    АОО находится в тесной координации с органами прокуратуры по иску в отношении группы «Jusan». Надеемся на благоприятный исход дела в пользу учеников наших школ по всей стране», - говорится в публикации пресс-службы АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

    Ранее Генеральная прокуратура сообщала, что Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора Алматы о признании недействительной сделки между ТОО «Pioneer Capital Invest» и Jusan Technologies Ltd, направленной на передачу контроля и вывод активов АО «First Heartland Jusan Bank», а также связанных с ним организаций в иностранные юрисдикции.

    3 февраля 2023 года в Генеральную прокуратуру поступило заявление «Назарбаев фонда» о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа «Jusan» перешла под контроль граждан иностранных государств.


    Фото: nis.edu.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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