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    Никто в мире не разрабатывает вакцину сразу на пяти платформах - Мирас Дауленов

    31 Марта 2021, 18:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности является уникальным с точки зрения того, что никто в мире больше не разрабатывает вакцину сразу на пяти платформах. Такое мнение выразил вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Помимо этого, институтом разработана субъединичная вакцина. Первая – инактивированная. Вторая - субъединичная вакцина, которая также прошла доклинические исследования. Результаты получены и с октября прошлого года ожидаем разрешение Министерства здравоохранения на начало клинических исследований. Также институтом разработаны две векторные кандидатные вакцины, штаммы получены и по пятой вакцине сделали более 100 пассажей для получения ослабленного штамма и сейчас вакцина уже проходит доклинические исследования», - сообщил вице-министр образования.

    По его словам, поставленные задачи Главой государством и Правительством для проведения исследований выполняются.

    «Мы сейчас, как орган, который курирует науку, всецело занимаемся тем, чтобы повысить наш потенциал. Самое главное - мы не акцентировали внимание на одном вакцинном кандидате. Институт является уникальным с точки зрения того, что никто в мире больше не разрабатывает вакцину сразу на пяти платформах. Мы пошли на этот шаг осознанно. Мы хотим проанализировать, какая из казахстанских кандидатных вакцин будет наиболее эффективной. Поэтому пошли на такой шаг. Институтом делается все возможное», - добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Наука Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация QazCovid-in QazVaс
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