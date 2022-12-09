Никто от ответственности не уйдет - Роман Скляр о виновных в аварии в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Результаты расследования аварии на Экибастузской ТЭЦ будут представлены после тщательного расследования, заявил первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр в эксклюзивном интервью Pavlodarnews.kz. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Есть закон, который обязывает монополиста выдавать качественную услугу потребителю. Монополист, например, не может просто взять и прекратить свою деятельность, по тем или иным причинам перепрофилировать, условно, организовать какое-то другое производство на этой станции на свое усмотрение. Он должен доказать, если у него действительно низкий тариф. Потребителям все равно, кто допустил ту или иную ошибку. Он оплачивает услугу. Если монополист технически в очень слабом положении и не может предоставить ту самую услугу, это его проблема, а не потребителя. Что послужило причиной аварии? Ошибка персонала или вина акционера – покажет следствие. Хочу заверить вас: никто от ответственности не уйдет. Результаты расследования будут представлены после тщательного расследования. Думаю, не стоит его торопить. Никто информацию скрывать не собирается», - заявил Роман Скляр.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Были организованы ремонтные бригады.

Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Заместитель Премьер-Министра РК - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что Правительство держит на контроле ситуацию, связанную с аварией на ТЭЦ в Экибастузе. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго».

6 декабря аким Экибастуза Аян Бейсекин сообщил о замене около 2 тысяч батарей в домах, где нет тепла.

7 декабря все социальные объекты Экибастуза подключили к теплу.

8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.

Фото Валерия Бугаева и Есенжола Исабека

















