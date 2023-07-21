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    «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города

    21 Июля 2023, 09:59

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау начался ремонт аварийных участков основного водовода. За год на сетях происходило более 500 аварий. В перспективе должны реконструировать весь водовод Караганда – Темиртау протяженностью 27 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жалоб от жителей Темиртау по поводу водоснабжения города в последнее время становится все больше. В социальных сетях и в СМИ только и говорят о перебоях. Власти города уверяют темиртаусцев, что работают над тем, чтобы быстрее обеспечить жителей бесперебойным водоснабжением и уйти от подвоза воды.

    Надо отметить, что водовод Караганда – Темиртау был введен в эксплуатацию в 1981 году. Его износ составляет около 90%. Сейчас жители некоторых центральных микрорайонов города получают воду по графику. Чтобы стабилизировать ситуацию, в этом году исследованы аварийные участки водовода – получилось их около 5 км.

    «Темиртау обеспечивается водой из трех источников, основной из них – водовод Караганда – Темиртау. Он свой нормативный срок эксплуатации исчерпал. Капитальных ремонтов не было вообще. Дефицит водоснабжения мы не можем покрыть из-за состояния инженерных сетей, поэтому вынуждены вводить ограничения и подавать воду по расписанию. Жалоб очень много. Нужно информировать горожан о причинах сложившейся ситуации. Никто не бездействует. Работаем», – пояснил аким города Ораз Таурбеков.

    Сейчас завершаются конкурсные процедуры по ремонту 5 км водовода. Если все сложится, то в первой декаде августа начнутся основные работы. Но ТОО «Окжетпес-Т», не дожидаясь подрядчика, уже приступил к ремонту аварийных участков своими силами.

    «В этом году мы основные работы будем выполнять в течение августа и сентября. Стабилизируем приход воды в город и постараемся уйти от подачи по графику. Чтобы полностью решить проблему, оставшиеся 22 км будем восстанавливать через реконструкцию. Сейчас заключаем договор с проектировщиком, затем он должен приступить к проектным работам. Проектом необходимо также предусмотреть перекачивающую насосную станцию», – отметил аким Темиртау.

    За время эксплуатации водовода в порядке аварийного устранения неисправностей для ремонта применялись материалы, которые были в наличии, и сейчас трубы водовода разных диаметров и выполнены из разных материалов – это и железобетон, и сталь, и чугун. Все это надо привести к нормативу.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Вода
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