Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Никто казахстанцев не догонит, как будем выбирать Президента, Казахстан готов сотрудничать со всеми - обзор недели в РК

    25 Сентября 2022, 11:21

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ -­ В числе важнейших событий в стране на минувшей неделе можно отметить участие Главы государства в работе Генеральной Ассамблеи ООН, объявление даты президентских выборов, возвращение Национального Дня Республики, историческую победу казахстанской сборной по футболу. События недели в Казахстане - в еженедельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

    Выступление Президента РК на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    минувшей неделе Президент РК Касым-Жомарт Токаев побывал в Нью-Йорке с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках рабочего визита состоялась встреча Главы государства с руководителями глобальных финансовых институтов, которым было разъяснено значение происходящих в Казахстане масштабных политических и экономических реформ и новые возможности для международных партнеров. Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупных американских компаний, представляющих финансы, энергетику, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, информационные технологии, образование и другие сферы.

    20 сентября лидер Казахстана выступил на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Президент РК подчеркнул, что Казахстан готов сотрудничать со всеми странами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли. Казахстан будет надежным поставщиком зерна и других основных продуктов питания, прежде всего, самым бедным странам, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил создать региональный центр ООН по целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане с офисом в Алматы. Глава государства отметил, что данное убеждение основано на значительных природных и сельскохозяйственных ресурсах, человеческом капитале и транзитном потенциале этого региона.

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности, где призвал активизировать усилия по противодействию голоду, выступил за реализацию Черноморской зерновой инициативы, акцентировал внимание на транзитно-транспортных возможностях Казахстана, остановился на вызовах, связанных с изменением климата и структурной уязвимостью продовольственных систем.

    Внеочередные выборы Президента РК

    На прошедшей неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана по случаю объявления даты президентских выборов, отметив, что в стране будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: Президент, Парламент, Правительство, маслихаты.

    21 сентября Глава государства подписал Указ о назначении внеочередных выборов Президента РК, выборы пройдут 20 ноября. Начался прием заявок от кандидатов в Президенты Республики Казахстан. Право выдвижения кандидатов в Президенты РК, которое продлится до 11 октября, принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тыс. подписей. В избирательном бюллетене будет графа «Против всех». 29 дней, с 23 сентября по 21 октября, будет осуществляться установление соответствия кандидата требованиям Конституции и конституционного закона «О выборах в РК», а также сбор и проверка подписей. До 27 ноября состоится установление итогов и регистрация избранного Президента.

    День Республики - национальный праздник

    Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты предложили внести изменения в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря. Предлагается исключить День Первого Президента – 1 декабря из списка государственных праздников.

    Освоение космоса

    Космический корабль «Циолковский» стартовал с космодрома Байконур 21 сентября, запущена ракета-носитель «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22», получившим имя основоположника теоретической космонавтики К.Э. Циолковского. К МКС отправился экипаж в составе российских космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и американского астронавта Фрэнка Рубио. На корабле есть эмблема с портретом ученого, а также эмблема в честь 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Казахстанцы делились в социальных сетях красивыми фотографиями и видео удивительного светового и оптического явления в небе, появившегося во время отделения ступеней ракеты-носителя «Союз». Экипаж корабля «Союз МС-22» прибыл на МКС спустя три часа запуска с космодрома. Своих коллег на МКС встречали космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. За 188 суток экипажу МКС-68 предстоит выполнить пять выходов в открытый космос по российской программе, принять два грузовых корабля «Прогресс», провести цикл научно-прикладных исследований.

    Наука, космос и музыка на минувшей неделе стали темами репортажа из Национальной академии наук. Более ста представителей науки и космоса из Казахстана, Кыргызстана, Италии, Китая и России приняли участие в научном форуме, приуроченном к 75-летию академика НАН РК, Национальной инженерной академии (НИА) РК Мейрбека Молдабекова.

    Казахстанско-российская граница

    С пятницы на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Казахстан иностранных граждан. Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством, сообщили в КНБ РК. Произошло увеличение миграционного потока в два раза. К примеру, свыше 1 тыс. граждан РФ за сутки прибыло в Костанайскую область.

    В свою очередь, МИД РК заявило, что ведется тщательный мониторинг текущей ситуации.

    «Существует порядок въезда и пребывания в РК иностранных граждан, контроль за ними осуществляют Пограничная служба КНБ и МВД РК, соответственно. При этом, иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории РК, необходимо соблюдение ими требований миграционного законодательства нашей страны. Отдельно подчеркиваем, что мы живем в правовом государстве, и наши действия должны исходить из этого постулата. Следовательно, действующие договоры должны соблюдаться, а возможные нарушения пресекаться в административном порядке. Государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего», - говорится в сообщении МИДа.

    Праздник в Алматы

    Алматинцы массово отмечают День города по традиции в третье воскресенье сентября. В разных частях мегаполиса в этот день проходят мероприятия – концерты, выставки, представления. Главным событием праздника является ежегодный фестиваль «Алма Fest». В субботу с полным аншлагом прошел первый концерт Димаша в Алматы, собравший тысячи фанатов из 68 стран мира на Центральном стадионе.

    Коронавирус, вакцинация и страхование профдеятельности медработников

    Казахстанцы продолжают следить за новостями по заболеваемости населения коронавирусом и сезонным гриппом. За прошедшие сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 393 175 случаев COVID-19. Более 10,5 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса. Также бесплатную вакцину «Гриппол плюс» против гриппа получат 60 тыс. жителей СКО.

    Тем временем постоянный комитет по вакцинации в ФРГ дал «зеленый свет» бустеризации мРНК-вакцинами, адаптированными к вариантам коронавируса SARS-CoV-2. Четвертая прививка рекомендована после 60 лет.

    Среди новостей о здравоохранении интерес вызвала уникальная инновационная операция в рамках ОСМС, которую провели столичные медики ребенку из Атырау, родившемуся с дефектом слуха. После операции 5-летний мальчик сможет снять временный слуховой аппарат. Операции по имплантации аппарата костной проводимости начали проводиться в рамках медстрахования в Казахстане в этом году.

    В Жамбылской области в рамках реализации национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» открылся очередной центр городской поликлиники «Almaz Medical Group». Филиал обслуживает около 18 тыс. жителей, в том числе 7 тыс. детей.

    В понедельник министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала забастовку фельдшеров в Мангистауской области, отметив, что для немедицинских работников с этого года начнется повышение зарплаты на 20%. А до 2025 года зарплата ежегодно будет повышаться на 20%. На минувшей неделе презентован законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения». В ходе презентации законопроекта стало известно, что в Казахстане намерены ввести обязательное страхование профдеятельности медработников.

    Экологические проблемы продолжают волновать казахстанцев

    Тростники на побережье Каспийского моря горели в Атырауской области. В нескольких десятках километров от Атырау загорелись в тростниковых зарослях камыша, предварительно на площади 16 га. 17 сентября пожар на побережье Каспия был полностью потушен.

    В Мангистауской области департамент экологии озвучил результаты внеплановой проверки ТОО «VOID» по жалобам жителей Каракиянского района. Экологи подтвердили повреждение территории розливом нефтяных отходов. Предприятие нарушило требования Экологического Кодекса РК и привлечено к административной ответственности по четырем статьям КоАП РК. Размер штрафа в доход государства составляет 59 млн 728 тыс. тенге.

    Тем временем, министр по чрезвычайными ситуациям Юрий Ильин не исключает человеческий фактор пожаров в начале сентября в Костанайской области. Прокуратура расследует уголовное дело по нескольким статьям - неосторожное обращение, умышленный поджог. Причины определит следствие. Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении медалью «Ерлігі үшін» 20 граждан, задействованных при тушении и ликвидации последствий пожаров в Костанайской области.

    Новости из вновь образованных регионов Казахстана

    Госномера на вновь регистрируемый транспорт с номером региона «18» начали выдавать в Абайской области. Ранее поставленные на учет авто могут продолжать ездить со своими прежними номерами. В Улытауской области начали выдавать государственные регистрационные номерные знаки с обозначением 20-го региона. Такие же номерные знаки с обозначением 19-го региона начали выдавать в Жетысуской области.

    Борьба с преступностью

    Промежуточные итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» подвели в Жамбылской области. За 115 дней проведения мероприятия зарегистрировано 233 факта наркоправонарушений, изъято более тонны наркотиков, уничтожено почти 125 тонн наркорастений.

    В Караганде произошла перестрелка, во время задержания ранен сотрудник полиции. Неизвестные, применив оружие, покушались на жизнь местного жителя, а после скрылись на автомашине, которая обнаружена за пределами города. Задержан 27-летний подозреваемый в ранении сотрудника полиции.

    Никто казахстанцев уже не догонит

    Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси в домашнем матче пятого тура со счетом 2:1 и вышла в группу B Лиги наций. Казахстан досрочно занял первое место в своей группе. Голы забили Габышев, Савицкий, Зайнутдинов. Официальный сайт УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана: «Казахстан сотворил историю. И пусть это звучит немного пафосно, сегодня — это факт. Последняя игра для команды Магомеда Адиева — чистая формальность, никто казахстанцев уже не догонит». Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью.

    44-я ракетка мира казахстанец Александр Бублик обыграл в полуфинале соревнований во французском Метце швейцарца Стэна Вавринку, занимающего 284 место рейтинга планеты, со счетом 2:1.

    Казахстанец Евгений Федоров стал чемпионом мира по велоспорту на шоссе. Казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата мира по велоспорту на шоссе в в Вуллонгонге (Австралия). Он стал лучшим в групповой гонке (169,8 километра).

    Команда Казахстана по современному пятиборью завоевала «золото», одержав победу на чемпионате Азии в Алматинской области. Наши спортсмены Елена Потапенко и Владислав Сухарев первенствовали в смешанной эстафете.

    Геннадию Головкину официально назначила бой с обязательным соперником Всемирная боксерская ассоциация (WBA), выпустив постановление о назначении боя своему «суперчемпиону» мира в среднем весе GGG с владельцем «обычного» пояса в этой же категории кубинцем Эрисланди Ларой.

    Чемпионат РК по легкой атлетике для людей с особыми потребностями стартовал в ВКО. На турнир в Усть-Каменогорск прибыли 110 легкоатлетов из Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей, а также из Астаны и Семея.

    Наследие Великого Шелкового пути

    И в заключение обзора – уникальные находки атырауских археологов, которые были обнаружены случайно, благодаря множеству осколков глиняной посуды на поверхности. Археологи раскопали древнее городище, стоявшее на Великом Шелковом пути, затем караван-сарай площадью 30 на 40 метров.


    Автор:

    Галина Скрипник

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Президент Казахстана Освоение космоса Происшествия Спорт Пограничники Димаш Кудайберген Головкин КНБ Общество Футбол Археология Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Казахстанцы стали призерами в серии Кубка мира по параплаванию в Германии
    Елена Рыбакина рекордно поднялась в рейтинге WTA
    Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров