Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Никос Христодулидис стал новым президентом Республики Кипр

    13 Февраля 2023, 16:20

    НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ - Никос Христодулидис, бывший министр иностранных дел, был избран восьмым президентом Республики Кипр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

    По результатам второго тура выборов, состоявшихся в воскресенье, 49-летний Христодулидис обошел на выборах своего основного соперника Андреаса Мавроянниса в напряженной гонке, набрав 51,92% голосов избирателей. За Мавроянниса проголосовали 48,09% избирателей. Всего 15 041 бюллетень отделил проигравшего от победителя.

    Стоит отметить, что Христодулидис баллотировался как независимый кандидат.

    Второй тур выборов состоялся через неделю после того, как Христодулидис стал лидером в первом туре. В нем участвовал третий кандидат Авероф Неофиту, лидер правоцентристской партии ДИСИ, находящейся у власти в течение последних 10 лет.

    Поражение Неофиту стало первым случаем, когда партия ДИСИ, крупнейшая политическая сила в республике, не смогла пройти во второй тур президентских выборов.


    Фото: Alex Mita/EPA

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Евросоюз Европа Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
    Шотландия отказалась от анестетика, представляющего серьезный вред окружающей среде
    Два землетрясения и циклон обрушились на островное государство Вануату
    Новая волна агрессии в Японии: второе нападение с ножом в школе за неделю
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров