Никос Христодулидис стал новым президентом Республики Кипр

НИКОСИЯ. КАЗИНФОРМ - Никос Христодулидис, бывший министр иностранных дел, был избран восьмым президентом Республики Кипр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

По результатам второго тура выборов, состоявшихся в воскресенье, 49-летний Христодулидис обошел на выборах своего основного соперника Андреаса Мавроянниса в напряженной гонке, набрав 51,92% голосов избирателей. За Мавроянниса проголосовали 48,09% избирателей. Всего 15 041 бюллетень отделил проигравшего от победителя.

Стоит отметить, что Христодулидис баллотировался как независимый кандидат.

Второй тур выборов состоялся через неделю после того, как Христодулидис стал лидером в первом туре. В нем участвовал третий кандидат Авероф Неофиту, лидер правоцентристской партии ДИСИ, находящейся у власти в течение последних 10 лет.

Поражение Неофиту стало первым случаем, когда партия ДИСИ, крупнейшая политическая сила в республике, не смогла пройти во второй тур президентских выборов.





Фото: Alex Mita/EPA



