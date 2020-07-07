Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Елбасы

    Николя Саркози поздравил Елбасы с юбилеем

    7 Июля 2020, 17:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-Президент Французской Республики Николя Саркози по телефону сердечно поздравил Елбасы с юбилейным Днем рождения, выразив пожелания крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в важной государственной деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

    Экс-Президент Франции подчеркнул, что высоко ценит сложившиеся дружеские отношения с Нурсултаном Назарбаевым и с теплотой отметил годы совместной деятельности, направленной на активное развитие сотрудничества между двумя странами.

    Елбасы выразил Николя Саркози признательность за искренние поздравления и добрые слова, обратив внимание на особую важность подписанного собеседниками в 2008 году в Париже казахстанско-французского Договора о стратегическом партнерстве.

    Автор:

    Франция Первый Президент - Елбасы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане