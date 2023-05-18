Никольский рынок и бывшее трамвайное депо: аким Алматы озвучил планы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Никольский рынок в Алматы планируют модернизовать, а на месте бывшего депо появится главный креативный хаб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Член общественного совета Алматы Асет Наурызбаев на встрече с акимом поинтересовался о дальнейшей судьбе исторического Никольского рынка и внес свое предложение.

«У нас в районе есть два знаковых объекта городского значения, которые должны были стать достопримечательностью Алматы. К сожалению, сейчас они представляют собой два унылых брошенных пятна. Один из них - Никольский рынок. Я так понимаю, акимат района сделал все возможное. Спасибо Ержану Иргебаевичу за то, что перевел целевое назначение участка под рынок. Осталось разобраться с собственником. И тут, я понимаю, вопрос политический, и это вопрос на уровне акима города. В этой связи у меня большое предложение. Либо признать этот объект бесхозным, поскольку он много лет находится в запустении. Либо договориться с собственником, чтобы он построил нормальный рынок. В мире есть прекрасные примеры - это Марктхал в Роттердаме, Усачевский рынок в Москве. Очень много прекрасных рынков, когда рынок, продавая продукты по нормальным ценам для жителей города, при этом зарабатывает на предприятиях торговли и общественного питания», - озвучил предложение Асет Наурызбаев.

Аким Алматы Ерболат Досаев поддержал общественника.

«Городу не хватает знаковых объектов. Мы сейчас гордимся только историческим прошлым, которое досталось во время строительства Советского Союза, пробуем их модернизировать, реанимировать и так далее. По Никольскому рынку - для меня нет политического вопроса. Есть люди, которые владеют им. И идут судебные либо уголовные дела, по итогам которых будет принято решение, что делать с этим активом - как только мы определимся с его судьбой, как это было с рынком «Барыс». Сейчас по крайней мере там картина есть: судебные решения состоялись, рынок передали городу, и город дальше определится и примет решение, то же самое будет и с Никольским рынком», - ответил аким.

Ерболат Досаев добавил, собственники должны решить этот вопрос: либо они инвестируют в рынок или другие действия предпримут, либо город примет соответствующее решение.

«К сожалению, я не могу рынок, как линии электросетей, признать бесхозными и через год забрать их себе, потому что право частной собственности никто не отменял. Но как только будут завершены вопросы, связанные с вышеназванными процессами, мы Никольским рынком займемся. У нас есть разные идеи, как это правильно организовать, потому что есть историческое прошлое, но, к сожалению, последние 15-20 лет у Никольского рынка был другой имидж, я не думаю, что нужно восстанавливать. То, что можно сделать современные торговые места для комфорта горожан с обустройством фуд-корта, посмотрим. Предложение собственникам я уже сделал», - заверил градоначальник.

Асет Наурызбаев также спросил о бывшем трамвайном депо. Он просил согласовать новый проект с общественностью.

«У нас завершается работа по созданию креативного пространства Алматы. Наметки я уже видел, считаю, что неплохо получается. Я привлек не только наших специалистов, но компанию из Москвы. В скором времени мы анонсируем проект, покажем общественности. Город забирает депо себе после знаменитых историй с частными инвесторами, и в скором времени это будет главный креативный хаб Алматы. На общественном совете мы этот проект покажем, расскажем о нем, если будут какие-то замечания и предложения, то внесем. Но по крайне мере, он похож на хаб», - сказал аким.

Ранее жители Алматы просили акима на месте бывшего депо на пересечении улиц Гоголя - Байтурсынова разбить сквер, но Ерболат Досаев заявил, что там будет новый молодежный комплекс, креативный хаб.



