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    Никогда с ботами не работал - министр культуры Асхат Оралов

    11 Января 2023, 13:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Недавно назначенный министр культуры и спорта РК Асхат Оралов прокомментировал вопрос по поводу работу с ботами, а также фейков в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах заседания Правительства министра спросили о наличии ботов и фейков под его публикациями в социальных сетях.

    «Никогда с ботами не работал, откровенно скажу. Мы активно ведем свои социальные сети, я сам веду свой Instagram, свой Facebook и всегда максимально открыт. В предыдущих сферах деятельности тоже был открыт, и с журналистами будем открыто работать», - сказал Асхат Оралов, отвечая на вопросы журналистов.

    «Есть моменты, когда люди задают вопросы, есть люди, которые поддерживают, есть люди, которые поднимают актуальные вопросы. Еще раз скажу, с ботами мы не работаем, лично я точно не работаю», - заверил Асхат Оралов.

    4 января стало известно, что Указом Главы государства Асхат Оралов стал министром культуры и спорта Республики Казахстан.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК СМИ Общество
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