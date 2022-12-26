Никогда не перестаю думать о шахматах и стратегии своей игры - чемпион мира Магнус Карлсен

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный норвежский шахматист, действующий чемпион мира Магнус Карлсен после официального открытия мирового шахматного первенства 2022 года по рапиду и блицу в Алматы выступил на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. Он отметил, что за последние годы интерес к интеллектуальной игре как во всем мире, так и в Казахстане, значительно вырос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шахматист поблагодарил алматинцев за гостеприимство, а также прокомментировал вручение ему национального казахского чапана во время церемонии открытия. По словам Магнуса, это был четкий и однозначный посыл «Добро пожаловать в Казахстан!».

Отвечая на вопросы журналистов, Магнус Карлсен отметил, что за последние годы интерес к интеллектуальной игре как во всем мире, так и в Казахстане, значительно вырос. По его мнению, у этого феномена есть ряд причин.

«Прежде всего в последние годы мы все знаем, что была пандемия ковида, и очень много людей были вынуждены находиться дома, запертыми в четырех стенах. Собственно, шахматы стали интеллектуальным времяпровождением, игра в них не зависит от того, где находится человек, можно играть дома. Также огромную популярность получил сериал «Ход королевы», что тоже сыграло свою роль в популяризации шахмат. Плюс в последнее время люди стремятся иметь не только здоровое тело, но и здоровый дух. Кроме того, шахматы замечательный способ поддержать здоровье своей психики», - назвал причины возросшего интереса к шахматам Магнус Карлсен.

Также чемпион рассказал, что многие шахматисты обращаются к услугам профессиональных психологов. Но для себя он не чувствует необходимости в этом, хотя ценит взаимодействие своих коллег с психологами.

«У меня есть стабильное понимание, что я делаю, что делают мои соперники, а также каковы причины моих взлетов и падений в каждой игре. Конечно, у меня есть круг близких людей, к кому я обращаюсь и получаю советы, но это никогда не были психологи», - ответил Магнус.

Также он рассказал журналистам, как готовится к чемпионатам.

«Это очень индивидуально, у меня нет какой-то преднамеренной, четко выработанной стратегии, что я буду делать именно это. Я вообще никогда не перестаю думать о шахматах. Это то, с чем я живу постоянно. Я думаю о том, как следует играть, с кем. Безусловно, существуют общие советы, которыми делятся профессионалы в отношении того, что следует или не следует делать. В целом они достаточно размыты, главное, чтобы в голове имелось стремление решить задачу. Именно так я и готовлюсь. Шахматы ведут меня, заставляя импровизировать и задумываться», - сказал Магнус Карлсен.

Кроме того, норвежец ответил, кого из казахстанских шахматистов он знает.

«В Казахстане в прошлом были очень интересные шахматисты. Один из них Евгений Владимиров, пожалуй, один самых из звездных шахматистов 80-90-х годов. Я одержал победу над ним в 2004 году, это был очень серьезный соперник, победа была для меня тогда важной. Сейчас особо хочу отметить Жансаю Абдумалик, она достаточно молодая и достаточно зрелый игрок. У нее впереди большие возможности развиваться дальше, демонстрировать очень яркую игру. Кроме нее в Казахстане есть очень много молодых игроков. В будущем здесь могут вырасти очень много хороших игроков», - добавил он.

В ходе своего выступление, мировая звезда по шахматам отметил, что на этом турнире будет большая конкурентная игра.

Ранее сообщалось, что в Алматы на чемпионат мира прибыл шахматный король Магнус Карлсен. В аэропорту его встретила 9-летняя шахматистка Дилайла Садвакасова, чемпионка Республики Казахстан по блицу, победитель Кубка Карпова 2019 года и премии Международной шахматной федерации FIDE.

25 декабря в Алматы во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака состоялось официальное открытие чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу. В борьбе за первенство в этом году сразятся 290 шахматистов из 50 стран мира.

В открытых турнирах примут участие 176 игроков. В женском турнире будут соревноваться более 100 спортсменок. Казахстан представляют известные на весь мир шахматистки Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева и другие.



