Никита Шаталов: Ключевая задача государства и общества – не допустить повторения Кантара

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо сделать все возможное, чтобы трагические события, подобные январским, больше никогда не произошли в Казахстане, считает политический обозреватель, заместитель председателя общественной палаты Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Президент неподалеку от сгоревшего акимата открыл мемориал жертвам январских событий – «Тағзым». Это довольно нетрадиционный памятник для Казахстана – вместо изображения людей посетители увидят комплекс из каменных стелл белого и черного цвета со словами ключевых исторических личностей – поэтов, писателей, политиков. Мемориал одновременно сделан и как напоминание о тяжелых днях, которые пережила страна в начале 2022 года, и как метафора истории нашего государства», - написал политический обозреватель в своем Telegram-канале.

По его мнению, мемориалу жертвам январских событий «Тағзым» суждено стать многозначным символом.

«Сейчас атмосфера на месте по-прежнему тревожная, но, когда будут восстановлены здания на площади, в том числе и акимат, а на месте бывшей резиденции Президента появится парк, ландшафт окончательно оформится. И мемориал к этому моменту будет местом, куда люди будут приходить, чтобы вспомнить о произошедшем, почтить память о погибших или, наоборот, спокойно подумать о том, что важно для них – без навязывания смыслов извне. Важно, чтобы памятник был не только местом скорби, но и символом стремления к прогрессу, которое важно для всех – вне зависимости от политических взглядов», – уверен Н. Шаталов.

Н. Шаталов считает, что спустя почти год после событий трактовка событий Кантара однозначна – это неудавшаяся попытка госпереворота, организаторы которого использовали мирных граждан в своих циничных целях.

«Во время церемонии открытия Президент в очередной раз подчеркнул, что мирными митингами воспользовались провокаторы и террористы, за которыми стояли те, кто намеревался совершить государственный переворот. Об этом Касым-Жомарт Токаев говорит с самого момента, как кризис был преодолен: никто не отрицает того, что что митинги в самом начале января были мирным гражданским протестом, которым потом воспользовались путчисты и организованные им группы погромщиков и террористов», - отметил Н. Шаталов.

По словам политического обозревателя, сейчас ключевая задача государства и гражданского общества – не допустить повторения подобной трагедии и очень внимательно считывать сигналы об экономическом положении людей, об их удовлетворенности политической и социальной ситуацией в стране.

Фото: t.me/bort_01



